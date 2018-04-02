Пособникам сирийских джихадистов из Волгоградской области дали 26 лет

Собранные УФСБ доказательства по уголовным делам, возбужденным в отношении участников «Октябрьского джамаата», признаны достаточными Северо-Кавказским окружным военным судом. Суд приговорил Бачаева к девяти годам лишения свободы, Таймысханова — к восьми годам, еще двое осужденных Мусаев и Садуллаев получили шесть и три года соответственно. В отношении двоих последних приговор вступил в силу, прочие осужденные пытаются обжаловать решение в апелляционной инстанции.