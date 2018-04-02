Пособникам сирийских джихадистов из Волгоградской области дали 26 лет 

Исламских экстремистов из так называемого «Октябрьского джамаата» отправят в колонию общего режима. Приговором суда они получили разные сроки, сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в региональном управлении ФСБ.
Собранные УФСБ доказательства по уголовным делам, возбужденным в отношении участников «Октябрьского джамаата», признаны достаточными Северо-Кавказским окружным военным судом. Суд приговорил Бачаева к девяти годам лишения свободы, Таймысханова — к восьми годам, еще двое осужденных Мусаев и Садуллаев получили шесть и три года соответственно. В отношении двоих последних приговор вступил в силу, прочие осужденные пытаются обжаловать решение в апелляционной инстанции.
С апреля 2014 года члены «Октябрьского джамаата», разделяя идеологию радикального ислама, предоставляли деньги на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих в Сирии. В 2016 ФСБ выявила «Октябрьский джамаат» на территории Октябрьского района Волгоградской области. В доме, где проживали члены организации, изъяли компьютерную технику, банковские карты, чеки и платежные документы, свидетельствующие о переводах денежных средств, а также предметы, похожие на штатный заряд подствольного гранатомета ВОГ-17 с закрепленным запалом УЗРГ и усиленный поражающими элементами из гвоздей, а также растительный наркотик.