Самарец за кражу телефонов из салона связи наказан исправительными работами

Кража из салона сотовой связи на улице Победы в Самаре десяти мобильных телефонов на общую сумму более 100 000 рублей, произошла в 2017 году, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обратила внимание на то, что двери павильона не имели признаков взлома, была повреждена только витрина. Поэтому появились подозрения, что к преступлению может быть причастен человек, имеющий в своем распоряжении ключи от входной двери. Полицейские начали выяснять, чьим ключом мог быть открыт салон. При проверке оказалось, что ключ отсутствовал только у одного работника. Полицейским парень рассказал, что накануне он встречался с друзьями. Ключ пропал после того, как он для сохранности отдал свою сумку одному из своих знакомых. Выяснив у работника салона сотовой связи данные его приятеля, в том числе и его приметы, полицейские установили злоумышленника. Более того, при просмотре записей камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале павильона, которые запечатлели вора, работник салона опознал в нём своего знакомого.

Сотрудники уголовного розыска собрали сведения о ранее уже попадавшем в поле зрения правоохранительных органов разыскиваемом, круге его общения, адресах, где он мог появиться, вышли на след злоумышленника и задержали его. Как показал задержанный, примерно в пять утра бар, в котором он отдыхал вместе с друзьями, начал закрываться. Приятели стали расходиться по домам. Так как в тот вечер он выпил меньше всего алкоголя, то во время застолья друг отдал ему свою сумку для лучшей сохранности. Сложившейся ситуацией 25-летний молодой человек решил воспользоваться. Приехав на место работы своего знакомого, он ключом открыл дверь и попытался им же отпереть витрины, внутри которых хранились сотовые телефоны. Но его действия прервала сработавшая сигнализация. Взломщик второпях разбил стеклянную створку и забрал оттуда сотовые телефоны. Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины Самары, а остальное отдал одному из своих приятелей. Ключ от торгового павильона, по словам обвиняемого, он выкинул.