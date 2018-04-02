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Покусился на святое. Зауралец украл пластиковую бутылку с монетами
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Покусился на святое. Зауралец украл пластиковую бутылку с монетами 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Каргаполье сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, 29 марта около пяти часов вечера в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Каргапольский» обратилась жительница районного центра. Женщина рассказала, что за время её отсутствия в течение дня неизвестный проник к ней в дом и совершил кражу денежных средств и имущества на сумму более 45 тысяч рублей. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник, убедившись в отсутствии хозяйки дома, путем срыва запорного устройства с входной двери, незаконно проник в дом и совершил кражу пластиковой бутылки емкостью 2,5 литра, наполненной монетами номиналом по 10 рублей каждая, и другого имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан. Им оказался 37-летний неработающий житель рабочего посёлка Каргаполье. Мужчина сознался в совершении преступления и выдал часть похищенного.
«По данному факту в межмуниципальном отделе МВД России «Каргапольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили ИА Уральский меридиан» в полицейском ведомстве.
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