Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии

ПЕТРОЗАВОДСК , 5 апреля. / ТАСС /. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"По всем «некрасивым» статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)", — сказал представитель защиты.