Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии 

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.
"По всем «некрасивым» статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)", — сказал представитель защиты.