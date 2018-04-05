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Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии
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Суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» по делу о детской порнографии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.
"По всем «некрасивым» статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)", — сказал представитель защиты.
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