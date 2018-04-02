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СК завершил расследование дела бывшего чиновника рязанской администрации
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СК завершил расследование дела бывшего чиновника рязанской администрации 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Рязанский следком завершил расследование уголовного дела бывшего начальника управления транспорта рязанской горадминистрации. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч.1 ст. 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, сообщает «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу СК.
По данным следствия, обвиняемый, используя служебное положение, умышленно отказал в выдаче карты маршрутов четырем организациям и трем ИП, занятых в сфере автобусных перевозок в Рязани, так как коммерсанты не пожелали выполнить его требования по установке в транспортных средствах терминалов АСОП. Также следствие установило, что бывший начальник управления транспорта выдвигал перевозчиками и другие незаконные требования.
В прокуратуре собранные следствием доказательства признали достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
Фото: pixabay.com
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