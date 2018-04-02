В Раменском возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей

Городская прокуратура выявила факт мошенничества с землей в Раменском , по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что на основании архивной выписки из постановления главы Константиновского сельского округа Раменского района гражданин приобрел право собственности на земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Данный участок был сформирован и поставлен на кадастровый учет.

«Прокурорская проверка показала, что в действительности постановление главы Константиновской сельской администрации с вышеуказанными реквизитами не издавалось. В связи с этим Раменская городская прокуратура Московской области направила материалы в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

Ход предварительного расследования взят Раменской городской прокуратурой Московской области на контроль.