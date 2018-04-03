Дело о служебном подлоге возбудили в Раменском

В подмосковном Раменском по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фальсификации материалов исполнительного производства, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Раменская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства об исполнительном производстве.

«Было выявлено, что в материалах исполнительного производства о выселении гражданина из жилого помещения в Раменском районе имелись сфальсифицированные документы о совершении исполнительных действий, выполненные от имени судебного пристава-исполнителя», — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Ход расследования уголовного дела находится в Раменской городской прокуратуре на контроле.