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Дело о служебном подлоге возбудили в Раменском
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Дело о служебном подлоге возбудили в Раменском 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Раменском по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фальсификации материалов исполнительного производства, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Раменская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства об исполнительном производстве.
«Было выявлено, что в материалах исполнительного производства о выселении гражданина из жилого помещения в Раменском районе имелись сфальсифицированные документы о совершении исполнительных действий, выполненные от имени судебного пристава-исполнителя», — говорится в сообщении.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
Ход расследования уголовного дела находится в Раменской городской прокуратуре на контроле.
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