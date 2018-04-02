Интернет‐педофил из Пермского края проведет в колонии 14 лет и 6 месяцев

Суд установил, что с мая по август прошлого года осужденный обвиняемый вел переписку в интернете с несовершеннолетними девочками в возрасте от девяти до 15 лет. Мужчина обсуждал с ними сексуальные темы и отправлял свои интимные фотографии. Некоторым жертвам он предлагал заняться сексом.

В отношении мужчины завели уголовное дело. В общей сложности было доказано восемь эпизодов. Однако маньяк свою вину не признал.

Летом прошлого года в полицию обратились местные жители и сообщили, что неизвестный с аккаунта «Андрей Милютин» в соцсети «ВКонтакте» пишет их несовершеннолетней дочери и склоняет ее к действиям сексуального характера. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. В ходе расследования было установлено, что он совершал аналогичные преступления на территории

Ямало-Ненецкого

автономного округа.