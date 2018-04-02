Интернет‐педофил из Пермского края проведет в колонии 14 лет и 6 месяцев 

Суд приговорил интернет‐педофила из Пермского края к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима за развратные действий в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по ЯНАО.
Суд установил, что с мая по август прошлого года осужденный обвиняемый вел переписку в интернете с несовершеннолетними девочками в возрасте от девяти до 15 лет. Мужчина обсуждал с ними сексуальные темы и отправлял свои интимные фотографии. Некоторым жертвам он предлагал заняться сексом.
В отношении мужчины завели уголовное дело. В общей сложности было доказано восемь эпизодов. Однако маньяк свою вину не признал.
Летом прошлого года в полицию обратились местные жители и сообщили, что неизвестный с аккаунта «Андрей Милютин» в соцсети «ВКонтакте» пишет их несовершеннолетней дочери и склоняет ее к действиям сексуального характера. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. В ходе расследования было установлено, что он совершал аналогичные преступления на территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа.