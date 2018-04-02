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В Жирновске мужчина зарезал мать и выбросил ее тело из окна
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В Жирновске мужчина зарезал мать и выбросил ее тело из окна 

ria34.ru 1 час назад
В городе Жирновск Волгоградской области утром 31 марта возле одного из домов по улице Ломоносова было обнаружено тело 86-летней пенсионерки. В расправе над старушкой подозревается ее 55-летний сын.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального СКР, случайным свидетелем падения пожилой женщины стал местный водитель такси, он и сообщил о случившемся в полицию.
— Прибывшие правоохранители нашли тело пенсионерки с ножевыми ранениями. Установлено, что она проживала со своим безработным, злоупотребляющим спиртными напитками сыном. К приезду оперативников он был изрядно пьян, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. — «Нежданных гостей» встретил с ножом в руке, а при задержании попытался совершить суицид, ткнув себя в грудь ножом. Ранение оказалось не проникающим.
Во время осмотра кузни на ручке оконной створки и подоконника, следователи обнаружили следы крови. На причастность к убийству проверяется сын погибшей, но свою вину он признает, ссылаясь на то, что событий того дня он не помнит.
— Возбуждено уголовное дело, — добавили в следственных органах. — В ближайшее время мужчине будет проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.
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