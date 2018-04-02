Утопивший свою подругу в ванной петербуржец получил 8 лет колонии

Петербуржец, утопивший свою подругу в ванной, проведет в колонии 8 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор мужчине был вынесен в Северной столице накануне.

Как установил Красногвардейский районный суд, трагедия произошла 22 октября 2017 года в квартире одного из жилых домов по проспекту Косыгина. Петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на подругу, которая в тот момент принимала ванну.

Мужчина схватил девушка за шею и плечи и насильно погрузил под воду. Долго сопротивляться та не смогла. Вскоре жертва агрессора захлебнулась водой и утонула в ванной.