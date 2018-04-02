Ещё
Утопивший свою подругу в ванной петербуржец получил 8 лет колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утопивший свою подругу в ванной петербуржец получил 8 лет колонии 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербуржец, утопивший свою подругу в ванной, проведет в колонии 8 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор мужчине был вынесен в Северной столице накануне.
Как установил Красногвардейский районный суд, трагедия произошла 22 октября 2017 года в квартире одного из жилых домов по проспекту Косыгина. Петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на подругу, которая в тот момент принимала ванну.
Мужчина схватил девушка за шею и плечи и насильно погрузил под воду. Долго сопротивляться та не смогла. Вскоре жертва агрессора захлебнулась водой и утонула в ванной.
В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Осужденный полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге задержали мужчину, избившего собственную мать Директора футбольного клуба из Петербурга заподозрили в мошенничестве В Петербурге безработный на протяжении трех лет насиловал маленькую девочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня23
Москву заподозрили в «захвате» линий связи570
В Сочи горит пятиэтажный дом134
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки277
Грузия даже не смотрит в сторону России61
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение