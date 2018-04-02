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В Ленобласти возбудили дело против незаконно выдававшего микрозаймы предпринимателя
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В Ленобласти возбудили дело против незаконно выдававшего микрозаймы предпринимателя 

Банки.ру 1 час назад
В Ленинградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Тихвинская городская прокуратура Ленинградской области в связи с рассмотрением обращения гражданина провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя, связанной с выдачей микрозаймов.
Установлено, что предприниматель, не являясь зарегистрированным в установленном порядке юридическим лицом или финансово-кредитной организацией, с января 2015 года осуществлял на территории Тихвина Ленинградской области деятельность по выдаче населению микрозаймов с процентной ставкой свыше 290% годовых. За указанный период предприниматель получил от выдачи микрозаймов доход в сумме более 2 млн рублей.
На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Ход расследования дела взят городской прокуратурой на контроль.
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