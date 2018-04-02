В Ленобласти возбудили дело против незаконно выдававшего микрозаймы предпринимателя

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Экс-предправления Интехбанка и его заместитель подозреваются в выведении активов банка на 874 млн рублей

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 25 млн рублей

В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов