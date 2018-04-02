Мигранта осудили в Электростали за дачу взятки сотруднику полиции

Электростальский городской суд приговорил Камала Меджидова к 2 годам колонии условно за дачу взятки сотруднику полиции, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Меджидов предложил сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Электросталь взятку за непривлечение его земляка к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. При попытке передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, взяткодатель был задержан.

«Приговором суда Меджидову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.