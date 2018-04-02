Закупка учебников в Севастополе может завершится уголовным делом

Руководство ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственным отделом установлено, что должностные лица госучереждения создали преимущественные условия для фирмы «Дрофа — новая школа», представив ее работникам информацию о перечне закупаемых товаров и в итоге, фирма стала победителем аукциона и получила госконтакт.

Вследствие завышения среднерыночной стоимости закупленных товаров бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму свыше 9,3 миллионов рублей.

По итогам совместной работы СК и ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника казённого учреждения. Следственный комитет продолжает расследование.