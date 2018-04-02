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Закупка учебников в Севастополе может завершится уголовным делом
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Закупка учебников в Севастополе может завершится уголовным делом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Руководство ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следственным отделом установлено, что должностные лица госучереждения создали преимущественные условия для фирмы «Дрофа — новая школа», представив ее работникам информацию о перечне закупаемых товаров и в итоге, фирма стала победителем аукциона и получила госконтакт.
Вследствие завышения среднерыночной стоимости закупленных товаров бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму свыше 9,3 миллионов рублей.
По итогам совместной работы СК и ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника казённого учреждения. Следственный комитет продолжает расследование.
Ранее «ФедералПресс» писал, что руководство «Севморзавода» предстанет перед судом за миллионные хищения. Начальника ГУПа подозревают в растрате на 1,3 млн рублей.
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