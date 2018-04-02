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Руководство «Севморзавода» предстанет перед судом за миллионные хищения
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Руководство «Севморзавода» предстанет перед судом за миллионные хищения 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокурор Севастополя Игорь Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностных лиц ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе».
Известно, что руководитель филиала СМЗ ЦС «Звездочка» и его заместитель обвиняются в растрате и в пособничестве в растрате соответственно. В обвинительном заключении прокуратуры сказано, что незаконными действиями злоумышленниками причинен ущерб государству в лице филиала «Звездочки» на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.
По версии следствия, директор филиала СМЗ ЦС «Звездочка» с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года передавал директору ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе» денежные средства филиала через местного жителя, устроенного по фиктивным документам на должность помощника директора филиала. Сообщается, что директор «Севморзавода» привлек в подельники своего заместителя.
Это уголовное дело расследовалось СК России по городу Севастополю, а в настоящее время материалы переданы в Нахимовский районный суд.
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