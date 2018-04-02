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В Рязанской области осудили «касимовских рэкетиров»
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В Рязанской области осудили «касимовских рэкетиров» 

АиФ Рязань 1 час назад
Касимовская прокуратура поддержала обвинение в отношении группы лиц, которая на протяжении долгого периода времени занималась вымогательством денег с предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В общей сложности обвинителям удалось доказать 13 эпизодов преступной деятельности, часть из которых совершена группой лиц по предварительному сговору.
Так, например, с августа 2012 по апрель 2013 года трое членов группы неоднократно обращались к супругам с требованиями передачи денег на различные суммы от 20 до 48 тысяч. В противном случае вымогатели обещали сжечь имущество и убить их.
Приговором Касимовского районного суда четверо членов группы признаны виновными и осуждены на сроки от 3 лет 5 месяцев до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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