В Рязанской области осудили «касимовских рэкетиров»

Касимовская прокуратура поддержала обвинение в отношении группы лиц, которая на протяжении долгого периода времени занималась вымогательством денег с предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В общей сложности обвинителям удалось доказать 13 эпизодов преступной деятельности, часть из которых совершена группой лиц по предварительному сговору.

Так, например, с августа 2012 по апрель 2013 года трое членов группы неоднократно обращались к супругам с требованиями передачи денег на различные суммы от 20 до 48 тысяч. В противном случае вымогатели обещали сжечь имущество и убить их.

Приговором Касимовского районного суда четверо членов группы признаны виновными и осуждены на сроки от 3 лет 5 месяцев до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.