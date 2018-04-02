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Полицейские Митина раскрыли дело о краже
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Полицейские Митина раскрыли дело о краже 

Управа района Митино 56 минут назад
Фото: Управа района Митино
В Митине задержали подозреваемого в хищении из автомобиля, который был припаркован на Митинской улице, видеорегистратора стоимостью более 2 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО, материалами дела, показаниями свидетелей и личным признанием задержанный полностью изобличен в краже. (ср)
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