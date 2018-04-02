Полицейские Митина раскрыли дело о краже

В Митине задержали подозреваемого в хищении из автомобиля, который был припаркован на Митинской улице, видеорегистратора стоимостью более 2 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.