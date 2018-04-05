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Военный трибунал ДНР осудил за шпионаж в пользу Украины двух человек
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Военный трибунал ДНР осудил за шпионаж в пользу Украины двух человек 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Военный трибунал самопровозглашенной ДНР осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.
Согласно материалам дела, мужчина 1956 года рождения добровольно сотрудничал с представителями Службы безопасности Украины. По их заданию он неоднократно производил фото-и видеосъемку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений.
Также за шпионаж был осужден еще один житель республики. Он передавал СБУ информацию о военнослужащих ДНР, военной технике и объектах.
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