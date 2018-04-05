Военный трибунал ДНР осудил за шпионаж в пользу Украины двух человек

Военный трибунал самопровозглашенной ДНР осудил на 10 лет лишения свободы двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Украины , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Согласно материалам дела, мужчина 1956 года рождения добровольно сотрудничал с представителями Службы безопасности Украины . По их заданию он неоднократно производил фото-и видеосъемку военнослужащих Донецкой народной республики, техники, зданий и сооружений. Также за шпионаж был осужден еще один житель республики. Он передавал СБУ информацию о военнослужащих ДНР, военной технике и объектах.