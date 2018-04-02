Семь лет колонии получил застройщик ЖК «Багратион» 

Судом было установлено, что глава компании ООО «Эталон Девелопмент» предлагал гражданам купить квартиры путем заключения договоров долевого участия при строительстве жилого комплекса «Багратион», расположенного на улице Красных партизан, 46 в Краснодаре, не имея на это прав. Он предъявлял потенциальным покупателям недействующее разрешение на строительство 2012 года. В течение года — с июня 2013 года по май 2014 года — таким образом было похищено свыше 65 млн рублей у более чем 50 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Теперь ближайшие семь лет и восемь месяцев ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил подсудимого права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. Приговор и решения суда в законную силу не вступили.