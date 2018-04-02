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Семь лет колонии получил застройщик ЖК «Багратион»
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Семь лет колонии получил застройщик ЖК «Багратион» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Судом было установлено, что глава компании ООО «Эталон Девелопмент» предлагал гражданам купить квартиры путем заключения договоров долевого участия при строительстве жилого комплекса «Багратион», расположенного на улице Красных партизан, 46 в Краснодаре, не имея на это прав. Он предъявлял потенциальным покупателям недействующее разрешение на строительство 2012 года. В течение года — с июня 2013 года по май 2014 года — таким образом было похищено свыше 65 млн рублей у более чем 50 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Теперь ближайшие семь лет и восемь месяцев ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил подсудимого права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. Приговор и решения суда в законную силу не вступили.
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