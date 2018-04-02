Суд приговорил экс-заместителя начальника таможенного поста в аэропорту Внуково к двум годам условно 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского следственного управления на транспорте СК России.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. В. Лацких признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда В. Лацких назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в течение двух лет», — рассказал собеседник агентства.
Как установлено следствием и судом, в период с января по март 2016 г., В. Лацких, будучи осведомленным о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию России, пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста Аэропорт Внуково пассажиров, прибывших рейсом сообщением Стамбул-Москва, которые имели в сопровождаемом багаже коммерческие партии товаров, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.