Суд приговорил экс-заместителя начальника таможенного поста в аэропорту Внуково к двум годам условно

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского следственного управления на транспорте СК России.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. В. Лацких признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда В. Лацких назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в течение двух лет», — рассказал собеседник агентства.