Ещё
Суд приговорил экс-заместителя начальника таможенного поста в аэропорту Внуково к двум годам условно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд приговорил экс-заместителя начальника таможенного поста в аэропорту Внуково к двум годам условно 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского следственного управления на транспорте СК России.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. В. Лацких признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда В. Лацких назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в течение двух лет», — рассказал собеседник агентства.
Как установлено следствием и судом, в период с января по март 2016 г., В. Лацких, будучи осведомленным о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию России, пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста Аэропорт Внуково пассажиров, прибывших рейсом сообщением Стамбул-Москва, которые имели в сопровождаемом багаже коммерческие партии товаров, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.
Агентство «Москва»: последние новости
Полицейские в Орехово-Зуевском районе изъяли у местных жителей около 230 кустов конопли Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 28 мая гендиректора и главного бухгалтера «Вим-Авиа» Столичная полиция задержала мужчину, выманившего у пенсионерки 660 тыс. руб. за поиск угнанной машины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США182
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В Сочи горит пятиэтажный дом46
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки225
Трамп предложил Путину встретиться280
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение