Ещё
Орловский СКР разыскивает поэта-экстремиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловский СКР разыскивает поэта-экстремиста 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области возбудило уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды на страницах популярного ресурса.
«В сентябре 2017 года неустановленное лицо разместило на сайте «Орлец» для всеобщего публичного ознакомления два стихотворения, в текстах которых содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к определенной нации», — сообщает СУ СК России по Орловской области.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается, отмечается в сообщении ведомства.
В Орловской области уже было схожее по сюжету дело. Учитель Александр Бывшев из Кромского района написал стихи, посвященные ситуации на Украине. Они были признаны экспертами экстремистскими и возбуждающими вражду. По решению суда Бывшев получил 300 часов принудительных работ. Кроме того, мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с преподаванием.
Сообщение Орловский СКР разыскивает поэта-экстремиста появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование В Краснозоренском районе липовый больной «заработал» уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США182
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В Сочи горит пятиэтажный дом46
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки225
Трамп предложил Путину встретиться280
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение