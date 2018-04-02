Орловский СКР разыскивает поэта-экстремиста

«В сентябре 2017 года неустановленное лицо разместило на сайте «Орлец» для всеобщего публичного ознакомления два стихотворения, в текстах которых содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к определенной нации», — сообщает СУ СК России по Орловской области.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается, отмечается в сообщении ведомства.

В Орловской области уже было схожее по сюжету дело. Учитель Александр Бывшев из Кромского района написал стихи, посвященные ситуации на Украине . Они были признаны экспертами экстремистскими и возбуждающими вражду. По решению суда Бывшев получил 300 часов принудительных работ. Кроме того, мужчине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с преподаванием.