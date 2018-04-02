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Пьяный курянин пытался заколоть знакомого шампуром
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Пьяный курянин пытался заколоть знакомого шампуром 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Суд назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Житель Обоянского района признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Как было установлено, днем 19 сентября прошлого года в Обояни подсудимый со знакомыми распивали алкоголь. Во время «посиделок» двое мужчин поссорились, в результате чего, злоумышленник трижды ударил оппонента металлическим шампуром в область груди.
Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.
Суд приговорил жителя Обоянского района к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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