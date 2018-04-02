КСК: компания получила представление прокуратуры о претензиях и отрабатывает его

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) получила представление от прокуратуры о наличии претензий, в том числе в части возврата НДС по договору с коммерческой фирмой, и в настоящее время отрабатывает его, сообщили ТАСС в пресс-службе КСК в понедельник.

"По итогам проведенной прокурорской проверки деятельности АО «КСК» компания получила представление о наличии отдельных претензий со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры. В установленном порядке это представление отрабатывается компанией", — сообщили в компании.

Также отметили, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении КСК в компанию пока не поступало.