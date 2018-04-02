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КСК: компания получила представление прокуратуры о претензиях и отрабатывает его
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КСК: компания получила представление прокуратуры о претензиях и отрабатывает его 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) получила представление от прокуратуры о наличии претензий, в том числе в части возврата НДС по договору с коммерческой фирмой, и в настоящее время отрабатывает его, сообщили ТАСС в пресс-службе КСК в понедельник.
"По итогам проведенной прокурорской проверки деятельности АО «КСК» компания получила представление о наличии отдельных претензий со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры. В установленном порядке это представление отрабатывается компанией", — сообщили в компании.
Также отметили, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении КСК в компанию пока не поступало.
Ранее в понедельник в Генпрокуратуре сообщили, что выявлены хищения 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией «Курорты Северного Кавказа» при возмещении НДС по договору с коммерческой фирмой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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