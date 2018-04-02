В Челябинске мошенники недокормили кур на 1 миллион рублей

Сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску завершено расследование по уголовному делу возбужденному по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Данной частью статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Из материалов уголовного дела следует, что четыре сотрудника коммерческой организации заключили контракт с представителем стороннего общества с ограниченной ответственностью и под видом надлежащего исполнения обязательств по договору, осуществили поставку, на предприятие работниками которого являлись, некачественного зерна, предназначенного для корма птицы. В результате мошеннической схемы птица не набрала необходимый вес, что привело к срыву поставок мяса, тем самым организации был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

«Противоправное деяние было выявлено оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Челябинску. В настоящее время пяти представителям двух коммерческих организаций предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.