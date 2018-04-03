На сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы заведены уголовные дела

Два должностных лица, занимающих высокие посты в КУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» обвиняются в мошенничестве и получении взяток.

Первое дело заведено на заместителя начальника окружного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Она заключила контракт на ремонт здания филиала в Сургуте со своим мужем, который выступал в качестве ИП. Работы не были выполнены в полном объеме, зато деньги исправно были переведены на счет предпринимателя. 1 млн рублей потерял окружной бюджет.

Второе дело заведено на заведующего отделением филиала «Отделение в городе Урай » КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по статье «получение взятки, совершенное группой лиц и с ее вымогательством». Он вымогал взятки у предпринимателя, который занимался обслуживанием инженерных сетей в здании филиала. Заведующий обещал создать неблагоприятные условия работы, в том числе путем предоставления претензий, которые могут повлечь расторжение контракта. В общей сложности он получил 77 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, выявление других эпизодов преступной деятельности. В отношении указанных должностных лиц избрана мера пресечения в виде домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.