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На сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы заведены уголовные дела
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На сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы заведены уголовные дела 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Два должностных лица, занимающих высокие посты в КУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» обвиняются в мошенничестве и получении взяток.
Первое дело заведено на заместителя начальника окружного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Она заключила контракт на ремонт здания филиала в Сургуте со своим мужем, который выступал в качестве ИП. Работы не были выполнены в полном объеме, зато деньги исправно были переведены на счет предпринимателя. 1 млн рублей потерял окружной бюджет.
Второе дело заведено на заведующего отделением филиала «Отделение в городе Урай» КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по статье «получение взятки, совершенное группой лиц и с ее вымогательством». Он вымогал взятки у предпринимателя, который занимался обслуживанием инженерных сетей в здании филиала. Заведующий обещал создать неблагоприятные условия работы, в том числе путем предоставления претензий, которые могут повлечь расторжение контракта. В общей сложности он получил 77 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, выявление других эпизодов преступной деятельности. В отношении указанных должностных лиц избрана мера пресечения в виде домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.
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