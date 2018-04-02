Экс-гендиректора курского фонда капремонта подозревают в превышении полномочий

Ранее следственный отдел по Центральному административному округу Курска возбудил уголовное дело в отношении экс-гендиректора по подозрению в получении взятки в виде «незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости» на сумму более 150 тыс. рублей.

"Это второе [уголовное] дело [в отношении экс— гендиректора фонда]. Предварительно, предельная стоимость работ по капитальному ремонту 37 многоквартирных домов в Курске была завышена на 80 млн рублей. Акты выполненных работ подписывал на тот момент генеральный директор фонда", — уточнил собеседник агентства.