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Экс-гендиректора курского фонда капремонта подозревают в превышении полномочий
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Экс-гендиректора курского фонда капремонта подозревают в превышении полномочий 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Ранее следственный отдел по Центральному административному округу Курска возбудил уголовное дело в отношении экс-гендиректора по подозрению в получении взятки в виде «незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости» на сумму более 150 тыс. рублей.
"Это второе [уголовное] дело [в отношении экс— гендиректора фонда]. Предварительно, предельная стоимость работ по капитальному ремонту 37 многоквартирных домов в Курске была завышена на 80 млн рублей. Акты выполненных работ подписывал на тот момент генеральный директор фонда", — уточнил собеседник агентства.
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