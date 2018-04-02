Орловчанка чудом осталась жива после нападения пожилого кавалера

Орловский СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Решается вопрос о заключении под стражу ранее судимого 56-летнего мужчины.

30 марта он был пьян. В квартире сожительницы произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил женщину ножом. 41-летняя орловчанка получила проникающие ранения в области груди и живота. Жизнь потерпевшей сохранила своевременная помощь медиков.

Подозреваемый в ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области