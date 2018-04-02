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Орловчанка чудом осталась жива после нападения пожилого кавалера
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Орловчанка чудом осталась жива после нападения пожилого кавалера 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Решается вопрос о заключении под стражу ранее судимого 56-летнего мужчины.
30 марта он был пьян. В квартире сожительницы произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил женщину ножом. 41-летняя орловчанка получила проникающие ранения в области груди и живота. Жизнь потерпевшей сохранила своевременная помощь медиков.
Подозреваемый в ходе допроса вину признал, в содеянном раскаялся, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
Сообщение Орловчанка чудом осталась жива после нападения пожилого кавалера появились сначала на РИА 57.
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