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В Богородске братьев-полицейских осудили за слив личных данных граждан в интернет
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В Богородске братьев-полицейских осудили за слив личных данных граждан в интернет 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Богородске двое бывших полицейских признаны виновными в совершении должностного преступления, связанного с незаконным использованием персональных данных граждан. Они приговорены к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Как было установлено судом и следствием, в 2015 — 2016 годах полицейские, являющиеся родными братьями, систематически использовали доступ в базы данных МВД России и получали персональные данные людей. Затем злоумышленники предоставляли их за деньги неопределенному кругу лиц с помощью интернета. В общей сложности за этот период подсудимые получили более 800 тысяч рублей от жителей более 20 регионов страны.
В ходе следственных действий злоумышленники были задержаны. Из полиции их уволили, так как посчитали данный поступок порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
Свою вину мужчины признали в полном объеме. Приговором суда они также лишены права занимать должности в органах внутренних дел сроком на два года.
Напомним, в Арзамасе бывший полицейский подозревается в избиении сожительницы.
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