Жителя Лысьвы обвиняют в убийстве пожилого пермяка

Перми задержан житель Лысьвы, которого обвиняют в убийстве 67-летнего пермяка.

25 марта в медико-санитарной части № 9 Перми скончался пожилой мужчина, которого доставили в медучреждение из микрорайона Заостровка краевой столицы. От множественных травм мужчина скончался в медучреждении. Следственным отделом СКР по Дзержинскому району Перми возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По материалам дела 37-летний житель Лысьвы вместе с пермяком распивали спиртные напитки в садоводческом товариществе. Возникла ссора, и мужчина нанёс пожилому человеку множественные удары руками, ногами и колюще-режущим предметом.