Жителя Лысьвы обвиняют в убийстве пожилого пермяка 

В Перми задержан житель Лысьвы, которого обвиняют в убийстве 67-летнего пермяка.
25 марта в медико-санитарной части № 9 Перми скончался пожилой мужчина, которого доставили в медучреждение из микрорайона Заостровка краевой столицы. От множественных травм мужчина скончался в медучреждении. Следственным отделом СКР по Дзержинскому району Перми возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По материалам дела 37-летний житель Лысьвы вместе с пермяком распивали спиртные напитки в садоводческом товариществе. Возникла ссора, и мужчина нанёс пожилому человеку множественные удары руками, ногами и колюще-режущим предметом.
«В настоящее время по ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства, сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.