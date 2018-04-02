В Нижегородской области пошли под суд двое братьев-полицейских 

Оба мужчины — родные братья — систематически использовали информацию из базы данных МВД и предоставляли ее за деньги третьм лицам, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
В общей сложности им удалось таким образом заработать около 800 тысяч рублей. В СК подчеркнули, что большая часть данных связана с проверкой сведений о собственниках транспортных средств.
Из полиции братьев уволили. Суд назначил им условный срок: 1,5 года каждому, кроме того, в течение двух лет они лишены права занимать должности в органах внутренних дел.