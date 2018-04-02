Безработная сургутянка тайно повесила кредит на родную мать 

В полицию города Сургута обратилась 53-летняя местная жительница с заявление о мошенничестве. По словам сургутянки неизвестные оформили кредит на её имя в микрофинансовой организации. Об этом женщина узнал только после звонка коллекторов.
В ходе следствия правоохранители убедились, что пострадавшая действительно займ не брала. Это сделал её взрослая дочь. 28 летняя девушка задолжала знакомому. Долг нужно было отдавать, а денег у неё не было. Сургутянка на тот момент нигде не работала поэтому решила взять микрозайм через интернет, используя паспорт матери. Тем самым причинив родному человеку ущерб на 20 тыс. рублей.
Сейчас девушка под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Против должницы возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ «мошенничество». Максимальное наказание по этой статье 2 года лишения свободы.