Безработная сургутянка тайно повесила кредит на родную мать

В полицию города Сургута обратилась 53-летняя местная жительница с заявление о мошенничестве. По словам сургутянки неизвестные оформили кредит на её имя в микрофинансовой организации. Об этом женщина узнал только после звонка коллекторов.

В ходе следствия правоохранители убедились, что пострадавшая действительно займ не брала. Это сделал её взрослая дочь. 28 летняя девушка задолжала знакомому. Долг нужно было отдавать, а денег у неё не было. Сургутянка на тот момент нигде не работала поэтому решила взять микрозайм через интернет, используя паспорт матери. Тем самым причинив родному человеку ущерб на 20 тыс. рублей.