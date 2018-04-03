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Бывшего руководителя стройфирмы осудили за мошенничество в Краснодаре
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Бывшего руководителя стройфирмы осудили за мошенничество в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Югополис
Экс‐директора строительной компании «Эталон Девелопмент» осудили за хищение денег долевых участников в Краснодаре. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».
Руководитель организации на основании фиктивного разрешения на строительство ЖК «Багратион» брал деньги с дольщиков. От действий мошенника, который получил 65 миллионов рублей, пострадали более 50 клиентов компании.
Осужденного приговорили к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года лишили права заниматься предпринимательством.
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