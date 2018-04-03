Бывшего руководителя стройфирмы осудили за мошенничество в Краснодаре

Экс‐директора строительной компании «Эталон Девелопмент» осудили за хищение денег долевых участников в Краснодаре . Об этом сообщил сайт «Макс Портал».

Руководитель организации на основании фиктивного разрешения на строительство ЖК «Багратион» брал деньги с дольщиков. От действий мошенника, который получил 65 миллионов рублей, пострадали более 50 клиентов компании.