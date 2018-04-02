«Черного» коллектора отправили в колонию на 5 лет

Екатеринбурге вынесен приговор 38-летнему рецидивисту, выбивавшему долги из горожан. За вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества (ч.2 ст.163 и ч.1 ст.167 УК РФ) суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей и отправил в колонию общего режима на 5 лет и 3 месяца.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в июне 2016 года екатеринбурженка взяла в коммерческой организации 15 тысяч рублей под 250% годовых. Договор был заключен на 26 недель. В связи с тяжелым материальным положением через 4 месяца у женщины образовался долг по кредиту более 12 тысяч рублей, и сотрудники коммерческой организации начали напоминать о его погашении.

Обвиняемый, будучи сотрудником службы безопасности финансовой компании, стал требовать выплаты просрочки от брата должницы, который не был стороной или поручителем по договору займа. При этом суммы называемые злоумышленником значительно превышали сумму долга по кредиту. Подсудимый неоднократно звонил потерпевшему, угрожая ему физическим насилием, битьем окон и поджогом жилища. Подкрепляя слова делами, в ноябре 2016 года он разбил два окна в доме мужчины, причинив ущерб более 12 тысяч рублей.

В рамках расследования было опрошено более 30 свидетелей, проведены компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, товароведческие и другие экспертизы.