В Нижегородской области осужден водитель, попытавшийся дать взятку инспектору ДПС

Нижегородской области осужден водитель, попытавшийся дать взятку инспектору ДПСПриговором мирового судьи судебного участка Шатковского судебного района Нижегородской области осужден гражданин А… по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ — покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Приговором мирового судьи установлено, что гражданин А… после того, как на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.29 ч.1 КОАП РФ — нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения, предложил инспектору ДПС за 250 рублей «разорвать» протокол. Инспектор ДПС предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, однако осужденный несмотря на это, положил деньги в автомобиль инспектора. После этого инспектор ДПС вызвал сотрудников полиции.

Гражданину А. назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Адвокат осужденного, несогласившись с приговором, подал аппеляционную жалобу в Шатковский районный суд.

Аппеляционным постановлением Шатковского районного суда приговор мирового судьи судебного участка Шатковского судебного района Нижегородской области оставлен без изменения.