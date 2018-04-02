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В Апастово осудили экс-сотрудницу почты, присвоившую деньги жителей
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В Апастово осудили экс-сотрудницу почты, присвоившую деньги жителей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Приговор вынесли экс-сотруднице «Почты России», присвоившей деньги жителей на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Бывшую начальницу отделения почтовой связи Верхнее Аткозино ФГУП «Почта России». Признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что в период с 13 июля по 26 ноября 2017 года подсудимая присвоила товары, а также деньги клиентов, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг и переводов. В итоге «Почте России» причинён материальный ущерб на общую сумму более 93 тыс. рублей. Свою вину подсудимая полностью признала, частично возместив ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с осуждённой причиненного ущерба
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