В Апастово осудили экс-сотрудницу почты, присвоившую деньги жителей

Бывшую начальницу отделения почтовой связи Верхнее Аткозино ФГУП «Почта России». Признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что в период с 13 июля по 26 ноября 2017 года подсудимая присвоила товары, а также деньги клиентов, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг и переводов. В итоге «Почте России» причинён материальный ущерб на общую сумму более 93 тыс. рублей. Свою вину подсудимая полностью признала, частично возместив ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с осуждённой причиненного ущерба