В Челябинской области осужден продавец свыше 160 кг марихуаны

ЧЕЛЯБИНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Челябинский областной суд признал жителя региона виновным в незаконном обороте свыше 162 кг марихуаны и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Челябинский областной суд признал жителя региона виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере; контрабанде наркотических средств в особо крупном размере; покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима ", — говорится в сообщении.

Как было установлено, в ноябре 2016 года мужчина незаконно сбыл на территории Башкирии свыше 4,7 кг марихуаны. Затем он приобрел свыше 158 кг марихуаны, которая хранилась на территории Казахстана . В мае 2017 года злоумышленник вместе с сообщниками организовал перевозку наркотиков в Россию , но был задержан на российско-казахстанской границе, наркотики изъяли.

В ноябре 2017 года его соучастникам суд назначил наказание в виде 6 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.