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Челябинца приговорили к 16 годам колонии за оборот 162 кг марихуаны
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Челябинца приговорили к 16 годам колонии за оборот 162 кг марихуаны 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинский областной суд приговорил жителя Челябинской области к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по трем статьям: незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), контрабанда наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)
В суде установлено, что мужчина незаконно сбыл в ноябре 2016 года на территории Республики Башкортостан партию марихуаны массой свыше 4,7 килограмм, а в мае 2017 года эту партию полицейские обнаружили и изъяли у покупателя по месту его жительства в Нагайбакском районе Челябинской области.
Помимо этого, обвиняемый приобрел свыше 158 килограмм марихуаны, которую планировал реализовать на территории РФ совместно с другим сообщником, которая до реализации хранилась в ангаре на территории Костанайской области Республики Казахстан.
«Неосведомленный о намерениях сообщников водитель грузовика незаконно перевез марихуану спрятанное в 15 мешках с отрубями с территории Казахстана через Государственную границу РФ в мае 2017 года. Однако при прохождении пограничного контроля на территории КПП в Челябинской области указанное наркотическое вещество было обнаружено и изъято, а злоумышленников задержали на месте преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.
За совершение указанных преступлений в ноябре 2017 года соучастникам челябинца назначено наказание в виде 6 и 9 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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