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Следователи прекратили уголовное преследование экс-министра спорта Оренбургской области
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Следователи прекратили уголовное преследование экс-министра спорта Оренбургской области 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Оренбургской области прекратило уголовное дело в отношении экс-министра физической культуры, спорта и туризма в регионе Олега Пивунова из-за выплаты налогов спортивного клуба, сообщили в понедельник в ведомстве.
"До направления уголовного дела в суд в полном объеме погашена задолженность спортивного клуба «Южный Урал» перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 млн рублей — с учетом штрафа и пени. Это явились основаниями для принятия решения о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба", — сказали в ведомстве.
Пивунов, который ранее занимал должность генерального директора спортивного клуба «Южный Урал», обвинялся в уклонении от обязанности уплаты налога на доходы физических лиц в сумме более 20 млн рублей и от уплаты страховых взносов на сумму более 19 млн рублей в период 2011 — 2015 года.
Ранее ТАСС сообщал, что Пивунов в 2017 году был оштрафован на 400 тыс. рублей за превышение полномочий. Во время работы в должности министра в 2014-2016 годах он арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба «Надежда», вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей. В августе 2017 года указом губернатора Пивунов освобожден от должности министра.
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