Следователи прекратили уголовное преследование экс-министра спорта Оренбургской области

"До направления уголовного дела в суд в полном объеме погашена задолженность спортивного клуба «Южный Урал» перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 млн рублей — с учетом штрафа и пени. Это явились основаниями для принятия решения о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба", — сказали в ведомстве.

Пивунов, который ранее занимал должность генерального директора спортивного клуба «Южный Урал», обвинялся в уклонении от обязанности уплаты налога на доходы физических лиц в сумме более 20 млн рублей и от уплаты страховых взносов на сумму более 19 млн рублей в период 2011 — 2015 года.

Ранее ТАСС сообщал, что Пивунов в 2017 году был оштрафован на 400 тыс. рублей за превышение полномочий. Во время работы в должности министра в 2014-2016 годах он арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба «Надежда», вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей. В августе 2017 года указом губернатора Пивунов освобожден от должности министра.