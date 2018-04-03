Полицейские обнаружили почти 1,7 кг героина в квартире на юго-востоке Москвы

«В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Женщина рассказала, что сдает в аренду приезжему из ближнего зарубежья комнату в своей квартире в одном из жилых домов на ул. Белореченская. Неделю мужчина не возвращался в квартиру и не выходил на связь. При обыске в комнате, которую занимал приезжий, сотрудники обнаружили и изъяли весы, а также пакеты с героином, общей массой 1 кг 670 гр.», — говорится в сообщении.

Установлено, что наркотики принадлежат 28-летнему мужчине, который снимал комнату. Злоумышленник на момент обыска находился в следственном изоляторе , так как ранее был задержан на ул. Верхние Поля. При личном досмотре полицейские изъяли у него 60 гр. героина.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»), подозреваемый арестован.