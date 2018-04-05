Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на юго-востоке Москвы, пострадал пассажир автобуса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ "ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем Mazda произошло вблизи дома номер 74 по Ставропольской улице", — сказал сотрудник пресс-службы. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал пассажир автобуса. "На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отметил сотрудник пресс-службы.