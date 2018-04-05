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Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы
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Один человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на юго-востоке Москвы, пострадал пассажир автобуса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
"ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем Mazda произошло вблизи дома номер 74 по Ставропольской улице", — сказал сотрудник пресс-службы.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал пассажир автобуса.
"На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — отметил сотрудник пресс-службы.
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