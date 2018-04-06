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На юго-востоке Москвы выехавший на пешеходный переход автомобиль сбил двух человек
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На юго-востоке Москвы выехавший на пешеходный переход автомобиль сбил двух человек 

ТАСС 16 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля выехал на пешеходный переход на юго-востоке Москвы и сбил двух женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В районе дома 2 по Рязанскому проспекту водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов. Женщины получили травмы, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
С водителем работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
По данным источника в экстренных службах, водитель ехал на большой скорости, а авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.
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