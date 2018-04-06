На юго-востоке Москвы выехавший на пешеходный переход автомобиль сбил двух человек

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Водитель легкового автомобиля выехал на пешеходный переход на юго-востоке Москвы и сбил двух женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 2 по Рязанскому проспекту водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов. Женщины получили травмы, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

С водителем работают сотрудники Госавтоинспекции . Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

По данным источника в экстренных службах, водитель ехал на большой скорости, а авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.