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На северо-западе Москвы полицейские изъяли почти 6 кг гашиша у двух задержанных
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На северо-западе Москвы полицейские изъяли почти 6 кг гашиша у двух задержанных 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции при досмотре автомобиля на северо-западе Москвы изъяли почти 6 кг гашиша. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, задержаны двое 30-летних подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.
"При личном досмотре и досмотре автомобиля задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли плитки с веществом неизвестного происхождения массой более 4,7 кг. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является наркотическим средством — гашишем. Кроме этого, был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, который исследованием также признан наркотическим средством — кокаином", — сообщил Титов.
Еще 1,2 кг гашиша оперативники обнаружили в гараже у задержанных.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Подозреваемые арестованы.
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