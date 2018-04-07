Иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы 

Водитель иномарки на большой скорости сбил людей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в пятницу утром в районе дома № 2 по Рязанскому проспекту. Автомобиль Kia, двигаясь на большой скорости, сбил двух женщин. В результате аварии они получили травмы и были доставлены в больницу. На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.. В Москве на Рязанском проспекте водитель автомобиля KIA на пешеходном переходе сбил двух человек, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице. «В районе дома 2 на Рязанском проспекте водитель, управляя машиной KIA, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Двое пешеходов ранены и госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте ДТП сотрудники полиции выясняют причину аварии.. В ДТП на юго-востоке Москвы пострадал пассажир автобуса. В ГИБДД Москвы уточнили обстоятельства аварии с легковым автомобилем на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, на Ставропольской улице столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Mazda. Ранее сообщалось о том, что участниками аварии стали маршрутка и легковушка. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД.. Автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве. Автомобиль наехал на людей на пешеходном переходе на Рязанском шоссе в Москве, пострадали две женщины. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе столичного главка ГИБДД. «В районе дома 2 по Рязанскому шоссе в сторону области водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших по переходу. В результате, две женщины получили ранение, они госпитализированы», — сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.. Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы. В аварии на юго-востоке Москвы пострадал пассажир автобуса. Информация о числе пострадавших сейчас уточняется. ДТП произошло на Ставропольской улице в районе дома №74. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Mazda. Авария произошла на перекрестке. А вот причины ДТП и виновника установят сотрудники ГИБДД. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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