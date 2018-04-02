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Курянина осудили за убийство бабушки
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Курянина осудили за убийство бабушки 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
37-летнего жителя Рыльска признали виновным в совершении преступления
Следствием установлено, что подсудимый проживал вместе со своей 80-летней бабушкой в доме на улице Кирова города Рыльска. Днём 9 октября 2017 года мужчина употреблял спиртное и пришёл домой лишь ночью.
— Зайдя в дом, он увидел бабушку в своей комнате, пересматривающую его вещи. Возмутившись её действиями, злоумышленник схватил пенсионерку рукой за шею и сдавил, после чего откинул потерпевшую в её комнату на пол. Через некоторое время, обнаружив, что пенсионерка не подает признаков жизни, он пошёл в соседний дом к своей матери — дочери потерпевшей и рассказал, что бабушке плохо, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
Женщина прибежала и обнаружила потерпевшую мёртвой. Как позже установили эксперты, причиной смерти стала механическая асфиксия. Приговором суда внуку назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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