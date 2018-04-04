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В Омске наркополицейские изъяли у местного жителя крупную партию марихуаны
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В Омске наркополицейские изъяли у местного жителя крупную партию марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Курские известия
В ходе специальной операции оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками госавтоинспекции около 23.00 часов на Черлакском тракте был остановлен автомобиль «Газель» под управлением 43-летнего омича.
При осмотре автотранспорта обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общей массой почти 30 кг.
Со слов задержанного, собранные в местах произрастания на территории региона и высушенные листья конопли мужчина упаковал в полиэтиленовые мешки и спрятал в овраге, расположенном вдоль Черлакского тракта, после чего решил перевезти в гараж для дальнейшего хранения и личного употребления, но был задержан наркополицейскими.
По данному факту следователем СУ УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью выявления дополнительных фактов преступной деятельности задержанного, устанавливаются все эпизоды и обстоятельства совершенного им преступления.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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