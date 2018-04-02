Курская область. Жителя Касторенского района осудили за разбойное нападение на пенсионеров

Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя

Как установлено в суде, вечером 1 октября прошлого года подсудимый распивал спиртное в компании знакомых. Когда еда и выпивка закончились, он решил поживиться у 80-летних супругов, которые проживали по соседству.

Злоумышленник ворвался в дом пенсионеров, стал угрожать расправой и требовать деньги. Старики отдали всё, что у них было: три тысячи рублей и продукты из холодильника на сумму около 500 рублей. С этими трофеями налётчик вернулся к приятелям и продолжил распивать спиртное.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2017 года мужчина совершил кражу алюминиевых фляг из сарая, расположенного во дворе другой пенсионерки. Тогда сумма ущерба составила более четырёх тысяч рублей. В ведомстве отметили, что обвиняемый и ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.