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Курская область. Жителя Касторенского района осудили за разбойное нападение на пенсионеров
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Курская область. Жителя Касторенского района осудили за разбойное нападение на пенсионеров 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя
Как установлено в суде, вечером 1 октября прошлого года подсудимый распивал спиртное в компании знакомых. Когда еда и выпивка закончились, он решил поживиться у 80-летних супругов, которые проживали по соседству.
Злоумышленник ворвался в дом пенсионеров, стал угрожать расправой и требовать деньги. Старики отдали всё, что у них было: три тысячи рублей и продукты из холодильника на сумму около 500 рублей. С этими трофеями налётчик вернулся к приятелям и продолжил распивать спиртное.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2017 года мужчина совершил кражу алюминиевых фляг из сарая, расположенного во дворе другой пенсионерки. Тогда сумма ущерба составила более четырёх тысяч рублей. В ведомстве отметили, что обвиняемый и ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
В результате суд назначил ему наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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