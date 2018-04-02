Курская область. Жителей Суджи подозревают в мошенничестве в сфере кредитования

Подозреваемые предоставили в организацию ложные сведения о месте работы и зарплате

По версии следствия, 41-летняя жительница Суджи договорилась с тремя своими знакомыми о незаконном получении денег в отделении микрозаймов. Женщина пообещала товарищам, что отдавать кредиты будет не нужно, так как в этом офисе работают её знакомые.

Мужчины 10 и 11 декабря 2017 года предоставили в организацию ложные сведения о своём месте работы и заработке и незаконно получили от кредитной организации по 10 тысяч рублей. Из указанной суммы каждый из них отдал знакомой по 2 тысячи рублей, остальное они оставили себе.