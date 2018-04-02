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Курская область. Жителей Суджи подозревают в мошенничестве в сфере кредитования
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Курская область. Жителей Суджи подозревают в мошенничестве в сфере кредитования 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Подозреваемые предоставили в организацию ложные сведения о месте работы и зарплате
По версии следствия, 41-летняя жительница Суджи договорилась с тремя своими знакомыми о незаконном получении денег в отделении микрозаймов. Женщина пообещала товарищам, что отдавать кредиты будет не нужно, так как в этом офисе работают её знакомые.
Мужчины 10 и 11 декабря 2017 года предоставили в организацию ложные сведения о своём месте работы и заработке и незаконно получили от кредитной организации по 10 тысяч рублей. Из указанной суммы каждый из них отдал знакомой по 2 тысячи рублей, остальное они оставили себе.
— О преступлении стало известно после того, как заёмщикам стали поступать многочисленные требования о погашении займов, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательственной базы.
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