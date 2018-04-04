Заплати, а потом лети: тюменец погасил долг в 900 тысяч рублей ради заграничной поездки

Тюменские судебные приставы взыскали с тюменца долг в 900 тысяч, ограничив его в праве выезда за пределы страны.

— 32-летний предприниматель, для «упрощения» процедуры оформления документов, касающихся бизнеса, решил дать взятку должностному лицу. За это он получил наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Поскольку добровольной оплаты не последовало, исполнительный документ о взыскании долга поступил на принудительное исполнение, — рассказали в пресс-службе областного УФССП.

После чего пристав запретил должнику покидать пределы страны и вынес соответствующее постановление.

А уже в скором времени мужчине потребовалось срочно выехать в страну ближнего зарубежья «по семейным обстоятельствам».

— Должник выяснил, что установленный запрет будет снят только после полного погашения задолженности. Мужчине ничего не оставалось, кроме как можно быстрее исполнить требования судебных приставов. В итоге долг был оперативно оплачен в полном объеме, — добавили в ведомстве.

Тюменским приставам неоднократно приходится идти на уловки, чтобы поймать должников. Однажды пристав прикинулась парикмахером и нашла спрятанное имущество должницы. Не так давно приставы выманили отца, не платившего алименты, на встречу с дочерью. А прошлым летом они под видом клиентов вызвали должника-таксиста и арестовали его машину.

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