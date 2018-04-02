38-летнего курянина осудили за избиение подростка 

В Курском районе мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении телесных повреждений несовершеннолетнему
Согласно материалам дела, 18 октября прошлого года выпивший подсудимый пришёл к своим знакомым, увидел там подростка и по надуманному поводу избил его. Хозяин дома остановил налётчика, но тот успел нанести ребёнку травмы головы и туловища. После подросток проходил лечение в детской областной больнице.
Суд назначил жителю Курского района наказание в виде 300 часов обязательных работ. 50 тысяч рублей он выплатит подростку в качестве компенсации морального вреда и ещё 10 тысяч — территориальному фонду обязательного медицинского страхования Курской области. Эти средства были затрачены на лечение потерпевшего в детской областной больнице №2, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.