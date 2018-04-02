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Курская область. Рецидивист похитил холодильник из дома односельчан
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Курская область. Рецидивист похитил холодильник из дома односельчан 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По данным областного УМВД, хозяева проживали в другом регионе и периодически посещали дом в Пристенском районе
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в очерезной визит владельцы дома обнаружили, что окна выставлены, а из помещения пропал холодильник и все ценные вещи. Потерпевшие тут же обратились в полицию.
— Вскоре оперативники установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее судимый нигде не работающий житель Пристенского района. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, — рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова.
Похищенное отправили на экспертизу, чтобы оценить ущерб, причинённый потерпевшим. Когда следствие завершится, бытовую технику вернут владельцам.
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