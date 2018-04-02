Титов о деле Магомедовых: «Заниматься этим сможем только после того, если они к нам обратятся»

На выходных Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали, их подозревают в хищениях на 2,5 млрд рублей. МВД ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев и отслеживали их интернет-переписку, рассказали источники РБК. Через Интерпол направлено больше 100 запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Сумме».

Обыски в группе компаний и задержание братьев планировались провести 25 марта, но тогда было принято решение «доработать часть материалов дела» и перенести следственные действия, рассказал изданию источник в следственном департаменте МВД. Департамент приступил к «активной фазе мероприятий», когда стало известно, что Зиявудин Магомедов планирует 31 марта выехать за рубеж.

В Кремле заявили, что арест Магомедовых «не какая-то одноразовая акция, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно». Вот что сообщил радиостанции бизнес-омбудсмен Борис Титов:

— Пока обращений нет, но для того, чтобы высказать мнение по поводу меры пресечения, нам не нужны обращения, мы сразу реагируем. Мы считаем, что 108 статья УПК говорит о том, что предприниматели не должны задерживаться, к ним не должна применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы, потому что это сильно влияет на бизнес. И сегодня мы уже это видим, насколько падение акций привело к тому, что огромное количество людей, акционеров на рынке уже потеряло большое количество денег. Ну, кроме этого, я понимаю там состояние компании, там вообще, может быть, это кончится все вообще плохо. Поскольку за предпринимателем не только его личное состояние, но и активы, финансовые, промышленные и производственные активы. 108 статья УПК говорит: применяться мера пресечения «арест» не должна. Мы четко выразили эту точку зрения, что могли бы применить любую другую меру пресечения — или залог, или даже, конечно, что тоже не очень хорошо, но домашний арест. Угроза того, что он улетит при домашнем аресте, не существует. Из-под домашнего ареста еще никто не убегал. По мере пресечения у нас есть четкая позиция, а по сути вопроса мы не можем ничего комментировать. Мы не знаем, какие предъявлены обвинения. Мы не знаем, по каким статьям и что им инкриминируется. Заниматься этим сможем только после того, если они к нам обратятся. Только тогда мы получим доступ к документам.

— Прозвучали сравнения с делом Евтушенкова. Почему, с вашей точки зрения, со стороны делового сообщества какой-то реакции такой же сильной, как тогда нет?

— Не могу говорить за деловое сообщество, но вот когда идут такого рода первый раз истории, то, наверное, вызывает больше реакцию. Сейчас это уже становится более обыденным.

— Каких-то предпосылок, ну, во всяком случае, явных, извне не видно. Почему именно сейчас это происходит?

— Не могу комментировать этот вопрос. Могу сказать, что, конечно, часть их бизнеса — чисто рыночная, то, что они покупали активы такие, как «Дальневосточный пароходство», они покупали на конкурентном рынке, у частного продавца. Но многие были связаны и с работой государства, то есть это и, конечно, их актив « Новороссийский морской торговый порт . Понятно, что это было связано с взаимоотношением с государством». У них есть актив, например, Международная зерновая компания. Это было чисто государственное решение о том, чтобы создать такую единую компанию по хранению и экспорту зерна. Их выбрали в качестве партнера государству. Поэтому, конечно, они очень близки к государству. Это понятно.

— Просто тем непонятнее такая реакция сейчас.

— У нас большое государство. Я просто хочу сказать, что, значит, нашлись какие-то вопросы, которые они не выполнили.

На момент открытия торгов 2 апреля акции компаний, входящих в «Сумму», упали. В частности, рухнули бумаги Дальневосточного параходства, «Трансконтейнера» , Новороссийского порта, передавал «Интерфакс» . Все это — основные активы Магомедовых.

Не так давно стало известно, что бизнесмены наконец решили продать «Транснефти» свою долю в Новороссийском порту. Этому предшествовала многолетняя корпоративная война между «Суммой» и «Транснефтью», которая вот-вот должна была завершиться. В других активах группы также прошли обыски, например, в Якутской топливно-энергетической компании

Что же касается претензий следствия, то известно, что изначально было семь уголовных дел, которые объединили в одно производство. Сейчас это семь эпизодов, они в том числе касаются мошенничества с активами « Федеральной сетевой компании », «Объединенной зерновой компании» и строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Что могло предшествовать этим событиям? Мнение президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко

Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Я думаю, что просто накопилось достаточно большое количество претензий к Магомедовым. Плюс я думаю, что это может иметь косвенное влияние на борьбу за пост премьер-министра следующего правительства. Понимаете, подобного рода истории, они всегда бывают комплексные, поэтому я думаю, что нельзя исключать и вовлеченность Сечина, и, действительно, у [главы Дагестана Владимира Васильева ] были серьезные претензии по поводу того, как Магомедовы ведут себя в Дагестане. Я так понимаю, он не чувствовал достаточной поддержки своей активности. И по Якутии есть вопросы, и по Калининграду. Просто реально накопилось, и когда эти претензии уже, так сказать, были сформированы в такой вот пул игроков, это и привело, в общем-то, к достаточно быстрому, жесткому решению».